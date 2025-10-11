Théâtre La Souricière Bohain-en-Vermandois

Théâtre La Souricière Bohain-en-Vermandois samedi 11 octobre 2025.

Théâtre La Souricière

14 Rue de la République Bohain-en-Vermandois Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le samedi 11 octobre, venez profiter de la pièce La souricière , une comédie policière d’Agatha Christie qui sera jouée au Royal de Bohain-en-Vermandois.

Rendez-vous à 20h au 14 rue de la république.

Par la Compagnie Topaze.

Tarif 5€, placement libre, réservation à la Bibliothèque.

Contact 03 23 07 52 82.

14 Rue de la République Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 52 82

English :

On Saturday October 11, come and enjoy La souricière , a detective comedy by Agatha Christie, at the Royal de Bohain-en-Vermandois.

Meet at 8pm at 14 rue de la république.

By Compagnie Topaze.

Price: 5?, free admission, reservation at the Library.

Contact: 03 23 07 52 82.

German :

Genießen Sie am Samstag, den 11. Oktober, das Stück La souricière , eine Kriminalkomödie von Agatha Christie, die im Royal in Bohain-en-Vermandois aufgeführt wird.

Treffpunkt ist um 20 Uhr in der 14 rue de la république.

Von der Compagnie Topaze.

Preis: 5?, freie Platzwahl, Reservierung in der Bibliothek.

Kontakt: 03 23 07 52 82.

Italiano :

Sabato 11 ottobre, venite a godervi La souricière , una commedia poliziesca di Agatha Christie, al Royal de Bohain-en-Vermandois.

Appuntamento alle 20:00 al 14 di rue de la république.

A cura della Compagnie Topaze.

Prezzo: 5?, ingresso libero, prenotazione presso la Biblioteca.

Contatto: 03 23 07 52 82.

Espanol :

El sábado 11 de octubre, venga a disfrutar de La souricière , una comedia policíaca de Agatha Christie, en el Royal de Bohain-en-Vermandois.

Cita a las 20:00 h en el 14 rue de la république.

A cargo de la Compagnie Topaze.

Precio: 5?, entrada gratuita, reserva en la Biblioteca.

Contacto: 03 23 07 52 82.

