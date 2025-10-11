Théâtre La Souricière Bohain-en-Vermandois
Théâtre La Souricière Bohain-en-Vermandois samedi 11 octobre 2025.
Théâtre La Souricière
14 Rue de la République Bohain-en-Vermandois Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Le samedi 11 octobre, venez profiter de la pièce La souricière , une comédie policière d’Agatha Christie qui sera jouée au Royal de Bohain-en-Vermandois.
Rendez-vous à 20h au 14 rue de la république.
Par la Compagnie Topaze.
Tarif 5€, placement libre, réservation à la Bibliothèque.
Contact 03 23 07 52 82.
14 Rue de la République Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 52 82
English :
On Saturday October 11, come and enjoy La souricière , a detective comedy by Agatha Christie, at the Royal de Bohain-en-Vermandois.
Meet at 8pm at 14 rue de la république.
By Compagnie Topaze.
Price: 5?, free admission, reservation at the Library.
Contact: 03 23 07 52 82.
German :
Genießen Sie am Samstag, den 11. Oktober, das Stück La souricière , eine Kriminalkomödie von Agatha Christie, die im Royal in Bohain-en-Vermandois aufgeführt wird.
Treffpunkt ist um 20 Uhr in der 14 rue de la république.
Von der Compagnie Topaze.
Preis: 5?, freie Platzwahl, Reservierung in der Bibliothek.
Kontakt: 03 23 07 52 82.
Italiano :
Sabato 11 ottobre, venite a godervi La souricière , una commedia poliziesca di Agatha Christie, al Royal de Bohain-en-Vermandois.
Appuntamento alle 20:00 al 14 di rue de la république.
A cura della Compagnie Topaze.
Prezzo: 5?, ingresso libero, prenotazione presso la Biblioteca.
Contatto: 03 23 07 52 82.
Espanol :
El sábado 11 de octubre, venga a disfrutar de La souricière , una comedia policíaca de Agatha Christie, en el Royal de Bohain-en-Vermandois.
Cita a las 20:00 h en el 14 rue de la république.
A cargo de la Compagnie Topaze.
Precio: 5?, entrada gratuita, reserva en la Biblioteca.
Contacto: 03 23 07 52 82.
