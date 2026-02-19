Théatre La Souricière d’Agatha Christie Marquay

Théatre La Souricière d’Agatha Christie

Salle des fêtes Marquay Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le réseau des médiathèques Sarlat-Périgord Noir propose une représentation de L’Art Roquois, à la salle des fêtes de Marquay, le samedi 28 février à 20 h 30. La soirée est gratuite, sur réservation.

Dans une pension de famille, un groupe de personnes se retrouve bloqué par une forte chute de neige. Le huis clos se referme, les certitudes vacillent un crime a été commis tout près, et l’assassin pourrait être parmi les pensionnaires.

Entre soupçons et retournements, La Souricière déroule une intrigue, où chaque personnage peut devenir témoin… ou coupable.

Portée par L’Art Roquois, la pièce est mise en scène par Antoine Heijboer et interprétée par Franck Albert, Maurice Cattiaux, Brigitte Charpentier, Danielle Delincak, Gisèle Guillemet, Natacha Lacour, Xavier Lacoste et Maryse Minetto.

La durée est de 1 h 40. .

Salle des fêtes Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

