Théatre La Souricière d’Agatha Christie

Salle des Fêtes Proissans Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Rendez-vous à Proissans, le 27 Mars à 20 h 30.

Dans une pension de famille, un groupe de personnes se retrouve bloqué par une forte chute de neige. Le huis clos se referme, les certitudes vacillent un crime a été commis tout près, et l’assassin pourrait être parmi les pensionnaires.

Entre soupçons et retournements, La Souricière déroule une intrigue, où chaque personnage peut devenir témoin… ou coupable.

Portée par L’Art Roquois, la pièce est mise en scène par Antoine Heijboer et interprétée par Franck Albert, Maurice Cattiaux, Brigitte Charpentier, Danielle Delincak, Gisèle Guillemet, Natacha Lacour, Xavier Lacoste et Maryse Minetto.

La durée est de 1 h 40. .

Salle des Fêtes Proissans 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 15 62

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English : Théatre La Souricière d’Agatha Christie

L’événement Théatre La Souricière d’Agatha Christie Proissans a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir