Théâtre La Souricière – Troyes, 5 juin 2025 19:45

Aube

Théâtre La Souricière Grand amphithéâtre de l'UTT Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-06-05 19:45:00

fin : 2025-06-05 22:30:00

2025-06-05

2025-06-06

La troupe de théâtre étudiante ‘Les Ch’UTT de vers’ de l’Université de technologie de Troyes propose ce semestre deux représentations de la pièce La Souricière d’Agatha Christie.



Ce soir, Monsieur et Madame Ralston ouvrent les portes de leur maison d’hôtes. Les invités vont arriver, certains sont attendus, d’autres ne le sont pas. Une succession d’entrées en scène de personnages hauts en couleur, intrigants, étranges…

Étranges ? Oui étranges ! Comme notamment la visite inattendue de la police.

La police ? Oui la police ! Qui recherche un meurtrier ayant sévi dans les parages, la veille.

Votre vigilance sera maintenue tout au long de la pièce pour rechercher le meurtrier de Madame Maureen Lyon, tuée la veille… non loin de là… Chacun des invités peut être le coupable. Les indices s’égrènent tout au long de l’intrigue mais encore faut-il les percevoir !



Composée de deux parties, la pièce La Souricière sera jouée par huit comédiens étudiants, dirigés par Arthur Méreur, également étudiant ingénieur, nouveau metteur en scène des Ch’UTT de vers.

Créée en 2011 et attirant plus de monde chaque année, la troupe des Ch’UTT de vers se produira pour la vingt-troisième fois de son histoire dans le grand amphithéâtre de l’UTT.



Entrée libre pour tous. Participation au chapeau.

Entracte avec rafraîchissements .

Grand amphithéâtre de l’UTT

Troyes 10000 Aube Grand Est theatre@utt.fr

