Théâtre | La Souricière Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Retrouvez la troupe du Théâtre des Embrouilles avec sa pièce La Souricière d’Agatha Christie.
Mise en scène par Christian GARCIA-REIDT.
La représentation aura lieu au cinéma-théâtre de Villedieu à 21h.
Billetterie à l’Office de tourisme 02 33 61 05 69. .
+33 2 33 61 05 69
