THÉÂTRE LA SURPRISE Salle Saint Pierre Saffré

THÉÂTRE LA SURPRISE

Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-07 2026-03-08

Une pièce de Pierre Sauvil mise en scène par Philippe Lardy

Une comédie drôle et rythmée qui plonge le public dans un immeuble parisien où riches et modestes s’affrontent dans une satire pleine d’humour.

Pièce proposée par l’Association Mathys, un rayon de soleil

Tarifs adulte 8€ enfants -12ans 4€

Réservations par téléphone, e-mail ou lors des permanences d’inscriptions à la salle verte les samedis matins 14/02, 21/02, 28/02 et 7/03 de 9h30 à 12h .

Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 86 29 56 asso@mathys-unrayondesoleil.fr

English :

A play by Pierre Sauvil directed by Philippe Lardy

