Théâtre La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Théâtre La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le théâtre d’improvisation, c’est simple une scène de théâtre et des comédiens pour un spectacle unique créé sous les yeux du public ! Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, pas même les acteurs…

English :

Improvisational theater is simple: a theater stage and actors for a unique show created before the audience’s very eyes! No one really knows what’s going to happen, not even the actors…

German :

Improvisationstheater ist ganz einfach: eine Theaterbühne und Schauspieler für ein einzigartiges Schauspiel, das vor den Augen des Publikums entsteht! Niemand weiß wirklich, was passieren wird, nicht einmal die Schauspieler…

Italiano :

L’improvvisazione teatrale è semplice: un palcoscenico e degli attori per uno spettacolo unico creato sotto gli occhi del pubblico! Nessuno sa cosa succederà, nemmeno gli attori…

Espanol :

El teatro de improvisación es sencillo: un escenario y actores para un espectáculo único creado ante los ojos del público Nadie sabe realmente lo que va a pasar, ni siquiera los actores…

