Théâtre La Tata de Borniquet Espeyrac
dimanche 29 novembre 2026 · Espeyrac
Informations pratiques
Espeyrac
Théâtre La Tata de Borniquet
Salle des fêtes Espeyrac Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
La troupe La Pastourelle (groupe folklorique rouergat fondé en 1947) vous propose un après-midi de théâtre occitan. Organisé par le Club de la Vallée des Dazes
8 .
Salle des fêtes Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie ctmoi@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The La Pastourelle troupe (a Rouergue folk group founded in 1947) invites you to an afternoon of Occitan theater. Organized by the Club de la Vallée des Dazes
L’événement Théâtre La Tata de Borniquet Espeyrac a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Espeyrac (Aveyron)
- Festi Rando Moulin de Méjane à Espeyrac Espeyrac 24 juillet 2026
- Nadau en concert Espeyrac 19 septembre 2026