Informations pratiques

Espeyrac

Théâtre La Tata de Borniquet

Salle des fêtes Espeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

La troupe La Pastourelle (groupe folklorique rouergat fondé en 1947) vous propose un après-midi de théâtre occitan. Organisé par le Club de la Vallée des Dazes

8 .

Salle des fêtes Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie ctmoi@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La Pastourelle troupe (a Rouergue folk group founded in 1947) invites you to an afternoon of Occitan theater. Organized by the Club de la Vallée des Dazes

L’événement Théâtre La Tata de Borniquet Espeyrac a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)