Théâtre la terre sous les ongles Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Théâtre la terre sous les ongles

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 11:30:00

Date(s) :

2026-02-25

La Petite vient de perdre son Chien.

Sur une scène couverte de terre au milieu de nulle part, elle

vient l’enterrer, lui rendre un dernier hommage, se

reconstruire peut-être.

.

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Petite has just lost her Dog.

On an earth-covered stage in the middle of nowhere, she comes

comes to bury him, pay her last respects, perhaps

perhaps rebuild her life.

L’événement Théâtre la terre sous les ongles Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Trièves