Théâtre La Terre Tremble Cie Contrechamp Place de la Mairie Saubrigues

Vous étiez nombreux pour la représentation d’ Objectif Burnout en mai dernier, et tellement enchantés, que nous avons décidé d’inviter à nouveau la Compagnie Contrechamp pour la pièce ‘La Terre Tremble’. Un véritable coup de poing et un premier coup de coeur pour leur travail.

Entre conte, références cinématographiques et une immersion totale permise par l’image et le son, Camille Panonacle nous entraine dans son univers. Une pièce qui convaincra ceux qui pensent ne pas aimer le théâtre !

Tokyo. Destination provisoire pour cinq personnages en provenance des quatre coins du monde. Cinq solitudes en prise avec leurs contradictions et leurs failles, cinq destinées parallèles animées par un même désir de fuite, aspirant à une autre vie.

Sans le savoir, ils vivront ensemble le tremblement de terre qui bouleversera leur existence. Portrait d’une génération, où l’auteure décortique à la fois l’intime et le système relationnel dans lequel le personnage évolue le couple, la famille, la société, l’Occident.

Composé comme le scénario d’un film chorale, ce texte se joue des codes et navigue entre cinéma et poésie contemporaine.

Avec le soutien de l’OARA .

Place de la Mairie La Mamisèle Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@scene-champs.fr

English : Théâtre La Terre Tremble Cie Contrechamp

Many of you attended the performance of Objectif Burnout last May, and were so delighted that we decided to invite the Compagnie Contrechamp back to present La Terre Tremble? Objectif Burnout last May, and so delighted were you that we decided to invite the Compagnie Contrechamp back to perform La Terre Tremble . A real coup de poing and a first crush on their work.

