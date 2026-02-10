Théâtre LA THÉRAPIE DE LA CONNERIE Amiens

Théâtre LA THÉRAPIE DE LA CONNERIE

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque ! Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… A voir à titre curatif ou préventif !

Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise je ne soigne pas les cons, je les rends heureux ! .

Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres ! Pierre rêve, en effet, du con différent, supérieur aux autres. …

Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar…

De Xavier MATTE Avec Philippe ELNO et Xavier MATTE

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

A jubilant and absurdly zany psychoanalysis! A hilarious and explosive face-off between a shrink we wouldn?t recommend to anyone, and an international jerk we?d all like to avoid? To be seen as a curative or preventive measure!

Pierre De Frégourdine is an eminent Psyconnaliste (shrink specialized in bullshit). His motto: I don’t cure idiots, I make them happy!

Although his method, as absurd as it is improbable, has toured the world, Pierre is bored with his patients, each one as stupid as the next! Indeed, Pierre dreams of a different, superior jerk?

Until one day, when François Chantevents opens the door to his practice? and fulfills his dreams? and provokes his worst nightmare?

By Xavier MATTE With Philippe ELNO and Xavier MATTE

