Théâtre La thérapie de la connerie Espace L.A.C Gérardmer

Théâtre La thérapie de la connerie Espace L.A.C Gérardmer lundi 29 décembre 2025.

Théâtre La thérapie de la connerie

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

26.4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-29 20:30:00

fin : 2025-12-29 21:45:00

Date(s) :

2025-12-29

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque ! Comédie de Xavier Matte, jouée par Charly Daubrosse et Teddy Candela. Billetteries en ligne et sur place le jour de la représentation.Tout public

26.4 .

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est clb.prod.spectacle@gmail.com

English :

A jubilant and absurdly zany psychoanalysis! Comedy by Xavier Matte, performed by Charly Daubrosse and Teddy Candela. Tickets available online and on the day of performance.

German :

Eine jubelnde und absurd verrückte Psychoanalyse! Komödie von Xavier Matte, gespielt von Charly Daubrosse und Teddy Candela. Tickets online und vor Ort am Tag der Aufführung.

Italiano :

Una psicoanalisi giubilante e assurdamente zigana! Commedia di Xavier Matte, interpretata da Charly Daubrosse e Teddy Candela. Biglietti disponibili online e il giorno dello spettacolo.

Espanol :

¡Un psicoanálisis jubiloso y absurdamente alocado! Comedia de Xavier Matte, interpretada por Charly Daubrosse y Teddy Candela. Entradas disponibles en línea y el día de la representación.

L’événement Théâtre La thérapie de la connerie Gérardmer a été mis à jour le 2025-09-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES