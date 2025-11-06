Théâtre la thérapie de la connerie LA COMÉDIE DE METZ Metz

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque !

Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter…

A voir à titre curatif ou préventif !…

Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise je ne soigne pas les cons, je les rends heureux ! . Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres !

Il rêve en effet du con différent, supérieur aux autres… Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar…

Auteur Xavier Matte

Comédiens Charly Daubrosse, Teddy CandelaTout public

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

A jubilant and absurdly zany psychoanalysis!

A hilarious and explosive face-off between a shrink we wouldn?t recommend to anyone, and an international jerk we?d all like to avoid?

To be seen as a curative or preventive measure!

Pierre De Frégourdine is an eminent Psyconnaliste (shrink specialized in bullshit). His motto: I don’t cure idiots, I make them happy! Although his method, as absurd as it is improbable, has toured the world, Pierre is bored with his patients, each one as stupid as the next!

In fact, he dreams of the idiot who is different, superior to the others? Until one day, when François Chantevents opens the door to his practice, fulfilling his dreams? and provoking his worst nightmare?

Author Xavier Matte

Actors Charly Daubrosse, Teddy Candela

German :

Eine jubelnde und absurd verrückte Psychoanalyse!

Eine urkomische und explosive Konfrontation zwischen einem Psychiater, den man niemandem empfehlen würde, und einem internationalen Trottel, den man jedem ersparen möchte

Als Heilmittel oder zur Vorbeugung zu sehen!

Pierre De Frégourdine ist ein bekannter Psyconnaliste (Psychiater, der sich auf Schwachsinn spezialisiert hat). Sein Motto lautet: Ich behandle keine Idioten, ich mache sie glücklich . Obwohl seine Methode, die so absurd wie unwahrscheinlich ist, um die ganze Welt geht, ist Pierre von seinen Patienten gelangweilt, die alle gleich dumm sind!

Er träumt von einem anderen, besseren Idioten? Bis zu dem Tag, an dem François Chantevents die Tür zu seiner Praxis aufstößt, seine Träume erfüllt und seinen schlimmsten Albtraum heraufbeschwört

Verfasser: Xavier Matte

Schauspieler/innen: Charly Daubrosse, Teddy Candela

Italiano :

Una psicoanalisi esultante e assurdamente zigana!

Un esilarante ed esplosivo faccia a faccia tra uno strizzacervelli che non raccomanderemmo a nessuno e uno stronzo internazionale che tutti vorremmo evitare?

Da vedere come misura curativa o preventiva!

Pierre De Frégourdine è un eminente Psyconnaliste (strizzacervelli specializzato in stronzate). Il suo motto è: Non curo gli idioti, li rendo felici . Sebbene il suo metodo, tanto assurdo quanto improbabile, abbia fatto il giro del mondo, Pierre si annoia dei suoi pazienti, che sono tutti stupidi come gli altri!

Sogna un altro tipo di idiota, superiore agli altri? Finché un giorno François Chantevents gli apre la porta del suo studio, realizzando i suoi sogni e provocando il suo peggior incubo?

Autore: Xavier Matte

Attori Charly Daubrosse, Teddy Candela

Espanol :

¡Un psicoanálisis jubiloso y absurdamente alocado!

Un enfrentamiento hilarante y explosivo entre un psiquiatra que no recomendaríamos a nadie y un imbécil internacional al que todos querríamos evitar..

¡Como medida curativa o preventiva!

Pierre De Frégourdine es un eminente Psyconnaliste (psiquiatra especializado en gilipolleces). Su lema: No curo idiotas, los hago felices . Aunque su método, tan absurdo como inverosímil, ha dado la vuelta al mundo, Pierre se aburre con sus pacientes, ¡todos tan estúpidos como el que más!

Sueña con otro tipo de idiota, superior a los demás? Hasta que un día, François Chantevents le abre la puerta de su consulta, cumpliendo sus sueños y provocando su peor pesadilla?

Autor Xavier Matte

Actores Charly Daubrosse, Teddy Candela

