[Théâtre] La Thérapie de la connerie Rue Louis Loucheur Offranville

Rue Louis Loucheur Espace Guy de Maupassant Offranville Seine-Maritime

Le Mardi c’est comédie à Offranville! Et parfois le lundi aussi!

Voilà la promesse du Comédie Scène Itinérant qui, chaque mois d’octobre à mai, propose du spectacle vivant avec le soutien de la Ville d’Offranville. Rires garantis avec des pièces repérées au Festival d’Avignon.

ATTENTION, réservations obligatoires en raison du nombre de places limité.

En ce mois de novembre 2025, c’est la pièce « La thérapie de la connerie » qui sera proposée.

L’histoire Pierre De Frégourdine est un éminent Psyconnaliste (psy spécialisé en connerie). Sa devise je ne soigne pas les cons, je les rends heureux ! . Bien que sa méthode, aussi absurde qu’improbable, ait fait le tour du monde, Pierre s’ennuie de ses patients tous aussi cons les uns que les autres !

Il rêve en effet du con différent, supérieur aux autres. Jusqu’au jour où François Chantevents pousse la porte de son cabinet… exauce ses rêves… et provoque son pire cauchemar.

Une psychanalyse jubilatoire et absurdement loufoque. Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter. A voir à titre curatif ou préventif ! .

Rue Louis Loucheur Espace Guy de Maupassant Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 12 91 15

