Théâtre La Tour de Constance

Jeudi 26 mars 2026 de 19h30 à 20h40.

Vendredi 27 mars 2026 de 20h30 à 21h40. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26 20:40:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

Il fut un temps, à proximité de l’hôtel de la Tour à Aigues-Mortes on enfermait les femmes hérétiques, protestantes. L’une d’entre elles s’appelait Marie, la légende dit qu’elle a gravé sur une marche le mot résiste .

C’est devenu aujourd’hui un bel écrin pour riches touristes.

Six jeunes gens, garçons et filles travaillent dans cet hôtel et résistent à leur façon, on y partage leur quotidien. C’est leurs histoires que Guillaume Vincent déplie, leurs amours complexes, leurs désirs qui circulent mal , leurs égarements et petits arrangements pour s’en sortir ou faire comme si . Des histoires de départs, de séparations, à la fin de l’adolescence, que l’on vit à leurs côtés, portées par des acteurs à découvrir, fraîchement issus de grandes écoles. Dans une scénographie toute en clair-obscur on partage leurs espoirs, leurs émois, leurs marivaudages inquiets et joueurs ; la délicatesse de leurs indécisions aussi, leur fausse désinvolture… dans un grand Jeu de l’amour et du hasard.



À partir de 15 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There was a time when heretical, Protestant women were locked up near the Hôtel de la Tour in Aigues-Mortes. One of them was called Marie, and legend has it that she carved the word resist on a step.

L’événement Théâtre La Tour de Constance Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence