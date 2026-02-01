Théâtre La Tour des Etoiles

6 Rue Grand Rue Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

La Tour des Etoiles aux Chatelliers-Châteaumur!

A Erebia, royaume de conte de fées où l’absurde fait loi, on ne plaisante pas avec les apparences. C’est pourtant ce que fait Elianor, jeune fée marraine de la princesse, lorsqu’elle prononce ces mots fatidiques “Tu seras laide! Affreusement laide!”. Face à cette immonde trahison, les souverains bannissent la fée et enferment leur fille dans une tour à l’abri des regards. Dix-huit ans plus tard, Elianor est de retour à Erebia et compte bien lever la malédiction. Mais est-ce vraiment la solution?

La Tour des Etoiles est un spectacle musical d’une durée d’1h30 qui ravira petits et grands grâce à ses chansons originales et ses personnages hauts en couleur! .

6 Rue Grand Rue Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire lacompagnietadam@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour des Etoiles at Les Chatelliers-Châteaumur!

L’événement Théâtre La Tour des Etoiles Sèvremont a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges