Théâtre La tribu qui pue qui pousse ! Rue Frangi Ortega Saint-Affrique

Clémence et Clothilde, deux scientifiques naturalistes et exploratrices, accomplissent leur première mission pour la Haute Faculté d’ethnologie des Tribus d’Enfants sauvages.

Savantes et désorientées, elles se perdent le temps d’une nuit dans une forêt inconnue, où elles découvrent les traces d’une communauté d’enfants la Tribu qui pue, une horde d’enfants sales, sauvages et débrouillards.

La tribu qui pue qui pousse, une histoire qui sort de terre et de l’imagination de ces deux adultes qui se redécouvrent et se rencontrent dans la fantaisie, le ludisme et la joie d’inventer, de jouer ensemble, sur fond de fable écologique et humaniste.

Théâtre jeune public à partir de 5 ans 1 h

Création Hélène Lafont, Maïa Chanvin et Alice Lacharme

Mise en Scène et composition musicale Hélène Lafon

Interprétation Maïa Chanvin et Alice Lacharme

Création lumière et régie Guilhem Rivals

Création Sonore Hélène Lafont et Guisane Humeau

Scénographie Alice Cheshire

Production Marie Guéret 5 .

English :

Clémence and Clothilde, two scientific naturalists and explorers, embark on their first mission for the Haute Faculté d?ethnologie des Tribus d?Enfants sauvages.

German :

Die beiden Naturwissenschaftlerinnen und Forscherinnen Clémence und Clothilde erfüllen ihren ersten Auftrag für die Hohe Fakultät für Ethnologie der Stämme der wilden Kinder.

Italiano :

Clémence e Clothilde, due scienziate naturali ed esploratrici, sono alla loro prima missione per l’Alta Scuola di Etnologia delle Tribù dei Bambini Selvaggi.

Espanol :

Clémence y Clothilde, dos científicas naturales y exploradoras, realizan su primera misión para la Alta Escuela de Etnología de las Tribus de los Niños Salvajes.

