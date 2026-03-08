Théatre La Troupe à Trac Salle des fêtes Pamplie
Théatre La Troupe à Trac Salle des fêtes Pamplie vendredi 27 mars 2026.
Théatre La Troupe à Trac
Salle des fêtes Rue du Stade Pamplie Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05
La Troupe à Trac de Champdeniers s’apprête à donner six représentations de sa nouvelle pièce Véranda, à la salle des fêtes de Pamplie. .
Salle des fêtes Rue du Stade Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 40 28 80
