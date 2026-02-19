Théâtre la troupe Les Georgettes Saint-Pal-de-Chalencon

Théâtre la troupe Les Georgettes

Salle d’animation du rex Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

la troupe Les Georgettes de Saint Georges Lagricol sera heureuse de vous présenter 8 femmes pièce de Robert Thomas.

Participation libre, buvette et goûter Réservation conseillée

A partir de 10 ans.



L’APE Pierre SAVEL

Salle d’animation du rex Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 42 16 76

English :

the Les Georgettes troupe from Saint Georges Lagricol will be delighted to present: 8 femmes a play by Robert Thomas.

Free admission, refreshments and snacks Reservations recommended

Ages 10 and up.



APE Pierre SAVEL

