Théâtre la troupe Les Georgettes Saint-Pal-de-Chalencon

Théâtre la troupe Les Georgettes
Salle d’animation du rex Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2026-03-15 15:00:00
2026-03-15
la troupe Les Georgettes de Saint Georges Lagricol sera heureuse de vous présenter 8 femmes pièce de Robert Thomas.
Participation libre, buvette et goûter Réservation conseillée
A partir de 10 ans.
L’APE Pierre SAVEL
Salle d’animation du rex Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 42 16 76
English :
the Les Georgettes troupe from Saint Georges Lagricol will be delighted to present: 8 femmes a play by Robert Thomas.
Free admission, refreshments and snacks Reservations recommended
Ages 10 and up.
APE Pierre SAVEL
