Théâtre La Troupe Mimésis présente “C’est pas moi, c’est l’autre” | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Théâtre La Troupe Mimésis présente “C’est pas moi, c’est l’autre” | P200

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:59:00

2025-11-14

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 14 novembre pour la pièce de théâtre “C’est pas moi, c’est l’autre” écrit par Martine Bartaire et interprété par la Troupe Mimésis dans le plateau P200 à L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin !

Un homme vieillissant veut retrouver un physique jeune et décide de faire de la chirurgie esthétique. Il fait appel au Docteur Gérard, un excentrique radié de l’ordre des médecins et pratiquant la chirurgie esthétique d’une manière peu orthodoxe… .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

