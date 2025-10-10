Théâtre La Vague

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Et si un régime totalitaire naissait… dans une salle de classe ?

Inspirée d’une histoire vraie, La Vague retrace l’histoire d’un professeur qui lance une expérience pour expliquer à ses élèves comment naît un régime totalitaire. Slogans, saluts, règles…, ce qui commence comme un jeu pédagogique glisse vers un chaos inquiétant.

Avec cette pièce percutante, Les Chiens andalous dénoncent la manipulation, l’engagement et le danger des idées extrêmes et questionnent notre capacité à résister à l’embrigadement. .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La Vague La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude