Théâtre La Vaillante Saint-Laurs, Salle Ste Thérèse Saint-Laurs

Salle Ste Thérèse Rue du stade Saint-Laurs Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Vendredis 23 et 30 janvier, 6 février 20h30, samedis 24 et 31 janvier, 7 février 20h30, dimanches 25 janvier, 1er et 8 février 14h30.
Panique au plazza, comédie en 2 actes de Ray Cooner.
Réservation à partir du 5 janvier, du lundi au vendredi de 18h à 20h30 au 05 49 75 20 63
Tarif 10€ .
Salle Ste Thérèse Rue du stade Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 20 63
