Théâtre : La vallée aux loups CPB Nord-Ouest Rennes Dimanche 16 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2 € pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

« La vallée aux loups » par Les brûleurs de Planches

Minée par l’ennui, l’épouse d’un colonel à la retraite s’improvise enquêtrice. Pour élucider le mystère d’un crime dont sa tante fût témoin, elle mène une opération d’infiltration dans une famille de la haute bourgeoisie, où ses membres, tels des loups, se disputent un héritage.

Sans réservation

Début : 2025-11-16T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T16:00:00.000+01:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

CPB Nord-Ouest 28 rue Charles Géniaux Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine