Théâtre La Valse des Pingouins

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Tout public

Une comédie déjantée où un chef d’entreprise tente de sauver son usine avec un investisseur prestigieux. Champagne, surprises et fous rires garantis ! .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La Valse des Pingouins Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne