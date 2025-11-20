Théâtre La Valse des Pingouins Saint-Dizier
Théâtre La Valse des Pingouins Saint-Dizier mardi 6 janvier 2026.
Théâtre La Valse des Pingouins
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
Tout public
Une comédie déjantée où un chef d’entreprise tente de sauver son usine avec un investisseur prestigieux. Champagne, surprises et fous rires garantis ! .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre La Valse des Pingouins Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne