Théâtre La Valse des pingouins Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre La Valse des pingouins

Mardi 9 décembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 54 EUR

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09 21:30:00

2025-12-09

Une soirée aussi mémorable qu’inattendue où rien ne se passe comme prévu !

Pour sauver son usine, un chef d’entreprise ne recule devant rien pour décrocher un miraculeux investisseur et une clientèle prestigieuse. Champagne, attractions, feux d’artifices, les petits plats sont dans les grands… On ne saurait dire à quel moment ça a commencé à déraper mais ce fût une soirée mémorable !



de 35.00 à 54.00 € Billetterie en ligne .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A memorable and unexpected evening where nothing goes according to plan!

