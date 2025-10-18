Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine Maspie-Lalonquère-Juillacq

Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine

Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine Maspie-Lalonquère-Juillacq samedi 18 octobre 2025.

Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine

Salle polyvalente Maspie-Lalonquère-Juillacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Par la compagnie Aresitoyen mise en scène par Brigitte Barbau et écrite par Daniel Labouret.   .

Salle polyvalente Maspie-Lalonquère-Juillacq 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 13 78  aresitoyen@aol.fr

English : Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine

German : Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine

Italiano :

Espanol : Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine

L’événement Théâtre La véritable histoire de Mademoiselle Antoine Maspie-Lalonquère-Juillacq a été mis à jour le 2025-10-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran