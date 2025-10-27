Théâtre La Vérité Quai de la Réunion Le Havre

Théâtre La Vérité

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

2026-02-08 16:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.

La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.

Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?

