Théâtre La Vérité Quai de la Réunion Le Havre

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.
La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami.
Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
