Théâtre La Vérité Toul Toul

Théâtre La Vérité Toul

15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

La Vérité

Le grand retour de Florian Zeller au théâtre après son Oscar à Hollywood pour son film The Father, avec Anthony Hopkins.

La Vérité est une comédie sur le mensonge … Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire.

Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et … de la femme de son ami.

Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ?

Une pièce de Florian Zeller avec Stéphane de Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane FaccoTout public

.

15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24

English :

The Truth

Florian Zeller’s grand return to the stage after winning an Oscar in Hollywood for his film The Father, starring Anthony Hopkins.

La Vérité is a comedy about lying… It tells the story of Vincent, who believes that there are many disadvantages to telling the truth, and many advantages to keeping it to himself.

Especially when it comes to his wife, his friend and… his friend’s wife.

But does he really know the truth?

A play by Florian Zeller with Stéphane de Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco

German :

Die Wahrheit

Florian Zellers große Rückkehr zum Theater nach seinem Oscar in Hollywood für seinen Film The Father mit Anthony Hopkins.

La Vérité ist eine Komödie über das Lügen … Sie erzählt die Geschichte von Vincent, der der Meinung ist, dass es viele Nachteile hat, die Wahrheit zu sagen, und viele Vorteile, sie zu verschweigen.

Vor allem, wenn es um seine Frau, seinen Freund und … der Frau seines Freundes.

Aber kennt er diese Wahrheit wirklich?

Ein Stück von Florian Zeller mit Stéphane de Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco

Italiano :

La verità

Il grande ritorno di Florian Zeller al teatro dopo aver vinto l’Oscar a Hollywood per il film The Father, interpretato da Anthony Hopkins.

La verità è una commedia sulla menzogna… Racconta la storia di Vincent, che crede che ci siano molti svantaggi nel dire la verità e molti vantaggi nel tenerla per sé.

Soprattutto quando si tratta di sua moglie, del suo amico e… la moglie del suo amico.

Ma conosce davvero la verità?

Una pièce di Florian Zeller con Stéphane de Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco

Espanol :

La verdad

El gran regreso de Florian Zeller al teatro tras ganar un Oscar en Hollywood por su película El padre, protagonizada por Anthony Hopkins.

La verdad es una comedia sobre la mentira… Cuenta la historia de Vincent, que cree que decir la verdad tiene muchos inconvenientes y guardársela para sí mismo muchas ventajas.

Especialmente cuando se trata de su mujer, su amigo y … la mujer de su amigo.

Pero, ¿sabe realmente la verdad?

Una obra de Florian Zeller protagonizada por Stéphane de Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Stéphane Facco

