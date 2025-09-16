Théâtre La vie devant soi Théâtre des Charmes Eu

Théâtre La vie devant soi Théâtre des Charmes Eu mardi 13 janvier 2026.

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

De 14€ à 9€ Tout public

« Elle m’appelait Momo. Je n’ai jamais su comment elle faisait pour s’y retrouver avec tous ces mômes qu’on déposait chez nous, qu’on reprenait, qu’on oubliait. Tous ces enfants de putes qui n’avaient pas pu se faire avorter à temps et puis qui n’étaient pas nécessaires. Moi, Momo, 11 ans, j’ai grandi chez Madame Rosa ».

Les années ont passé, Madame Rosa, est décédée, Momo a 30 ans. C’est le moment où le passé vient percuter le présent. Tous les personnages qui ont jalonné sa vie et l’ont construit refont surface, depuis Madame Lola, la pute travestie, en passant par Arthur, le parapluie, son ami imaginaire ou la lionne protectrice. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

