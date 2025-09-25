Théâtre La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges
Théâtre La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges jeudi 25 septembre 2025.
Théâtre La vie en vrai (avec Anne Sylvestre)
Musée Pierre Noël 11 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Jeudi Jeudi 2025-09-25 20:00:00
Cie Les Louves à minuit, mise en scène par Marie Fortuit et avec Marie Fortuit et Lucie Sansen.
Un spectacle délicat et solaire Plus qu’un hommage, La Vie en vrai est une déclaration d’amour au répertoire d’Anne Sylvestre incarné par le duo théâtral et musical de Marie Fortuit et Lucie Sansen. Les chansons emblématiques comme les plus confidentielles
prennent la forme d’un hymne universel qui fait écho à toutes les vies de femmes. Compositrice et interprète, Anne Sylvestre a laissé derrière elle une oeuvre foisonnante composée de chansons pour enfants mais aussi pour le grand public. C’est après sa
disparition en 2020 que Marie Fortuit découvre l’artiste féministe, parfois militante et toujours poétique. De cet héritage, elle tisse des liens qui la rattachent aux textes du plus intime au plus universel, s’essayant elle aussi à la chanson. Accompagnée par la pianiste Lucie Sansen, la comédienne trace des traits d’union entre les gens comme l’appelait Anne Sylvestre de ses vœux et entre
la grande artiste d’hier et les femmes d’aujourd’hui. Nous découvrons ou redécouvrons les chansons d’Anne Sylvestre, soucieux de faire résonner encore sa parole et sa pensée. De chansons en interviews retrouvées, on y entend l’énergie à l’œuvre, communicative, on en ressort joyeux et chargé à bloc. Spectacle nommé pour le Molière 2025 du spectacle musical.Tout public
Musée Pierre Noël 11 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
Cie Les Louves à minuit, directed by Marie Fortuit and starring Marie Fortuit and Lucie Sansen.
A delicate, sunny show More than a tribute, La Vie en vrai is a declaration of love to Anne Sylvestre?s repertoire, embodied by the theatrical and musical duo of Marie Fortuit and Lucie Sansen. Emblematic songs as well as more confidential ones
take the form of a universal hymn that echoes the lives of all women. Composer and performer, Anne Sylvestre left behind a prolific body of work, including songs for children and the general public. After her death
in 2020 that Marie Fortuit discovered the feminist, sometimes militant and always poetic artist. From this heritage, she weaves links that connect her to texts ranging from the most intimate to the most universal, and she also tries her hand at song. Accompanied by pianist Lucie Sansen, the actress traces « the links between people », as Anne Sylvestre used to call her, and between yesterday?s great artist and today?s newcomers
the great artist of yesterday and the women of today. We discover or rediscover Anne Sylvestre?s songs, eager to make her words and thoughts resonate. From songs to rediscovered interviews, we hear the energy at work, communicative and joyful, and come away fully charged. Nominated for the Molière 2025 for musical performance.
Cie Les Louves à minuit, inszeniert von Marie Fortuit und mit Marie Fortuit und Lucie Sansen.
Ein zartes und sonniges Schauspiel Mehr als eine Hommage ist La Vie en vrai eine Liebeserklärung an das Repertoire von Anne Sylvestre, das von dem theatralischen und musikalischen Duo Marie Fortuit und Lucie Sansen verkörpert wird. Sowohl emblematische als auch vertrauliche Lieder
nehmen die Form einer universellen Hymne an, die das Leben aller Frauen widerspiegelt. Die Komponistin und Interpretin Anne Sylvestre hat ein umfangreiches Werk hinterlassen, das Lieder für Kinder, aber auch für die breite Öffentlichkeit umfasst. Nach ihrem Tod im Jahr 2020 wurde sie von der Jury zum Ehrenmitglied ernannt
nach ihrem Tod im Jahr 2020 entdeckte Marie Fortuit die feministische, manchmal militante und immer poetische Künstlerin. Aus diesem Erbe knüpft sie Verbindungen, die sie mit Texten vom Intimsten bis zum Universellen verbindet, wobei sie sich selbst als Chanson-Künstlerin versucht. Begleitet von der Pianistin Lucie Sansen zieht die Schauspielerin « Bindestriche zwischen den Menschen », wie Anne Sylvestre sie nannte
der großen Künstlerin von gestern und den Frauen von heute. Wir entdecken die Lieder von Anne Sylvestre oder entdecken sie wieder, um ihr Wort und ihre Gedanken zum Klingen zu bringen. In den Liedern und Interviews, die wir gefunden haben, hören wir die Energie, die in ihr steckt, die ansteckend ist und die uns fröhlich und aufgeladen zurücklässt. Die Aufführung wurde für den Molière 2025 für musikalische Aufführungen nominiert.
Cie Les Louves à minuit, diretto da Marie Fortuit e interpretato da Marie Fortuit e Lucie Sansen.
Uno spettacolo delicato e solare Più che un omaggio, La Vie en vrai è una dichiarazione d’amore al repertorio di Anne Sylvestre, portato in scena dal duo teatrale e musicale composto da Marie Fortuit e Lucie Sansen. Canzoni emblematiche e canzoni più confidenziali
assumono la forma di un inno universale che riecheggia la vita di tutte le donne. La compositrice e interprete Anne Sylvestre ha lasciato dietro di sé un’opera prolifica, che comprende canzoni per bambini e per il grande pubblico. È stato dopo la sua
è stato dopo la sua morte, avvenuta nel 2020, che Marie Fortuit ha scoperto questa artista femminista, a volte militante e sempre poetica. A partire da questa eredità, ha creato legami con testi che vanno dai più intimi ai più universali, e si è cimentata anche con la canzone. Accompagnata dalla pianista Lucie Sansen, l’attrice traccia « legami tra le persone », come la chiamava Anne Sylvestre, e tra la grande artista del passato e quella del presente
la grande artista di ieri e le donne di oggi. Stiamo scoprendo o riscoprendo le canzoni di Anne Sylvestre, desiderosi di far sì che le sue parole e i suoi pensieri continuino a risuonare. Dalle canzoni alle interviste riscoperte, sentiamo l’energia al lavoro, comunicativa e piena di gioia. Nominato al Molière 2025 per il miglior musical.
Cie Les Louves à minuit, dirigido por Marie Fortuit y protagonizado por Marie Fortuit y Lucie Sansen.
Un espectáculo delicado y soleado Más que un homenaje, La Vie en vrai es una declaración de amor al repertorio de Anne Sylvestre, al que da vida el dúo teatral y musical de Marie Fortuit y Lucie Sansen. Canciones emblemáticas y otras más confidenciales
toman la forma de un himno universal que se hace eco de la vida de todas las mujeres. La compositora e intérprete Anne Sylvestre ha dejado tras de sí una prolífica obra, que incluye canciones para niños y para el gran público. Tras su muerte
fue tras su muerte en 2020 cuando Marie Fortuit descubrió a esta artista feminista, a veces militante y siempre poética. A partir de esta herencia, ha forjado vínculos con textos que van de los más íntimos a los más universales, y también ha probado suerte con la canción. Acompañada por la pianista Lucie Sansen, la actriz establece « vínculos entre las personas », como solía llamarla Anne Sylvestre, y entre la gran artista de ayer y la de hoy
la gran artista de ayer y las mujeres de hoy. Descubrimos o redescubrimos las canciones de Anne Sylvestre, deseosos de que sus palabras y su pensamiento sigan resonando. De las canciones a las entrevistas redescubiertas, escuchamos su energía en acción, comunicativa y llena de alegría. Nominado al Molière 2025 al mejor musical.
