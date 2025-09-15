Théâtre La vie est un songe Chartres

Théâtre La vie est un songe

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06 20:30:00

fin : 2026-01-06 22:30:00

Date(s) :

2026-01-06

Le roi Basile, convaincu que son fils Sigismond deviendra tyran, l’élève enfermé. Mis à l’épreuve à la cour, Sigismond, dominé par sa violence, échoue et retourne en prison, incapable de distinguer le rêve de la réalité.

À travers cette mise en scène, Loïc Mobihan choisit d’explorer une œuvre classique aux accents de conte, pour en révéler la modernité et l’universalité. La pièce met en lumière les rapports de domination et d’emprise, ainsi que les souffrances qu’ils provoquent, donnant au récit une résonance troublante avec notre époque. De Pedro Calderón de la Barca Compagnie. Tout public à partir de 12 ans. 13 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

King Basil, convinced that his son Sigismund will become a tyrant, keeps him locked up. Put to the test at court, Sigismund, dominated by his own violence, fails and returns to prison, unable to distinguish dream from reality.

German :

König Basil ist davon überzeugt, dass sein Sohn Sigismund ein Tyrann werden wird, und erzieht ihn in einer geschlossenen Anstalt. Sigismund, der am Hof auf die Probe gestellt wird, scheitert an seiner Gewalttätigkeit und kehrt ins Gefängnis zurück, unfähig, zwischen Traum und Wirklichkeit zu untersc

Italiano :

Re Basilio, convinto che suo figlio Sigismondo diventerà un tiranno, lo imprigiona. Messo alla prova a corte, Sigismondo, dominato dalla sua violenza, fallisce e torna in prigione, incapace di distinguere il sogno dalla realtà.

Espanol :

El rey Basilio, convencido de que su hijo Segismundo se convertirá en un tirano, lo encarcela. Puesto a prueba en la corte, Segismundo, dominado por su violencia, fracasa y vuelve a la cárcel, incapaz de distinguir el sueño de la realidad.

