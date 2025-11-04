Théâtre La vie est un songe La Maison Nevers

Théâtre La vie est un songe

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20 21:30:00

2026-01-20

Un conte initiatique entre rêve et réalité.

Le roi Basile, ayant lu dans les astres que son fils Sigismond deviendrait un tyran sanguinaire, prit la décision de l’enfermer à sa naissance. Le jeune homme grandit donc enchaîné dans une tour auprès d’un précepteur, en ignorant tout de sa lignée. Lorsque Basile décide de lui offrir une chance de régner, Sigismond, projeté alors dans un nouveau monde inconnu, cède soudain à ses instincts violents. À son réveil, on lui affirme que tout cela n’était qu’un songe.

Loïc Mobihan signe une mise en scène épurée et onirique, inspirée de l’univers pictural du Caravage, soutenue par une troupe vibrante de neuf comédiens. Il nous invite à explorer le destin, le libre arbitre, la quête de sagesse, et à méditer sur la nature éphémère et trompeuse de l’existence humaine.

Une fresque théâtrale envoûtante où rêve et réalité s’entremêlent !

Rendez vous le mardi 20 janvier à 20h à La Maison à Nevers.

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 billetterie@maisonculture.fr

