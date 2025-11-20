Théâtre La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des français Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Théâtre La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des français

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Cie Les animaux en paradis, mise en scène Léo Cohen-Paperman avec Julien Campani et Clovis Fouin.

Un président Royal ! Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il sous son masque grotesque, conquérant et populaire ? Que nous révèle-t’il de notre démocratie ? En un demi-siècle de vie politique et intime, le Patron , comme l’appelait son chauffeur, a revêtu tous les masques possibles. Animal politique, caméléon brillant, Jacky est l’éternel candidat, l’éternel acteur, le clown tragi-comique qui nous permet de délier les cinquante dernières années de l’Histoire. Cette comédie premier volet de la série Huit

rois (nos présidents) , qui fait le portrait des 8 présidents de la Ve République nous régale d’une satire féroce. Mais l’humanité demeure présente et la farce sait devenir poignante. Une occasion unique de découvrir l’homme derrière le masque et de s’interroger sur son héritage.

Audio description disponible. Dès 14 ans.Tout public

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Cie Les animaux en paradis, directed by Léo Cohen-Paperman, with Julien Campani and Clovis Fouin.

A Royal President! Who is Jacques Chirac? What does he hide beneath his grotesque, conquering and popular mask? What does he reveal about our democracy? In half a century of political and personal life, « le Patron », as his chauffeur called him, has donned every possible mask. A political animal, a brilliant chameleon, « Jacky » is the eternal candidate, the eternal actor, the tragi-comic clown who allows us to unravel the last fifty years of history. This comedy the first part of the « Huit

rois (nos présidents) » series, which portrays the 8 presidents of the Fifth Republic delights us with its ferocious satire. But the humanity remains, and the farce becomes poignant. A unique opportunity to discover the man behind the mask, and to reflect on his legacy.

Audio description available. Ages 14 and up.

German :

Cie Les animaux en paradis, Regie Léo Cohen-Paperman mit Julien Campani und Clovis Fouin.

Ein königlicher Präsident! Wer ist Jacques Chirac? Was verbirgt er unter seiner grotesken, erobernden und populären Maske? Was verrät er uns über unsere Demokratie? In einem halben Jahrhundert politischen und privaten Lebens hat « le Patron », wie ihn sein Chauffeur nannte, alle möglichen Masken angezogen. Als politisches Tier und brillantes Chamäleon ist « Jacky » der ewige Kandidat, der ewige Schauspieler und der tragikomische Clown, der es uns ermöglicht, die letzten fünfzig Jahre der Geschichte zu entwirren. Diese Komödie der erste Teil der Serie « Huit

der die acht Präsidenten der Fünften Republik porträtiert bietet uns eine bitterböse Satire. Doch die Menschlichkeit bleibt erhalten und die Farce kann ergreifend werden. Eine einzigartige Gelegenheit, den Menschen hinter der Maske zu entdecken und sein Vermächtnis zu hinterfragen.

Audiodeskription verfügbar. Ab 14 Jahren.

Italiano :

Cie Les animaux en paradis, regia di Léo Cohen-Paperman con Julien Campani e Clovis Fouin.

Un presidente reale! Chi è Jacques Chirac? Cosa si nasconde sotto la sua maschera grottesca, conquistatrice e popolare? Cosa rivela della nostra democrazia? In mezzo secolo di vita politica e personale, « il Boss », come lo chiamava il suo autista, ha indossato tutte le maschere possibili. Animale politico e brillante camaleonte, « Jacky » è l’eterno candidato, l’eterno attore, il clown tragi-comico che ci aiuta a districarci negli ultimi cinquant’anni di storia. Questa commedia la prima parte della serie « Huit

rois (nos présidents) », che ritrae gli 8 presidenti della Quinta Repubblica è una satira feroce. Ma il lato umano rimane e la farsa diventa struggente. Un’occasione unica per scoprire l’uomo dietro la maschera e riflettere sulla sua eredità.

Disponibile l’audiodescrizione. Dai 14 anni in su.

Espanol :

Cie Les animaux en paradis, dirigida por Léo Cohen-Paperman con Julien Campani y Clovis Fouin.

¡Un Presidente Real! ¿Quién es Jacques Chirac? ¿Qué esconde bajo su máscara grotesca, conquistadora y popular? ¿Qué revela sobre nuestra democracia? En medio siglo de vida política y personal, « el Jefe », como solía llamarle su chófer, ha llevado todas las máscaras posibles. Animal político y camaleón genial, « Jacky » es el eterno candidato, el eterno actor, el payaso tragicómico que nos ayuda a desentrañar los últimos cincuenta años de historia. Esta comedia, primera parte de la serie « Huit

rois (nos présidents) », que retrata a los 8 presidentes de la V República- es una sátira feroz. Pero el lado humano permanece y la farsa se vuelve conmovedora. Una oportunidad única para descubrir al hombre detrás de la máscara y reflexionar sobre su legado.

Audiodescripción disponible. A partir de 14 años.

