[Théâtre] La vie rêvée

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

Un récit drôle et touchant, où les rêves d’hier croisent les doutes d’aujourd’hui.

À 13 ans, Kelly Ruisseau rêve de tutus, de scène et de devenir danseuse étoile. Mais la vie, souvent, choisit d’autres détours. Aujourd’hui, elle a quarante ans, elle est comédienne… enfin, intermittente. Les (més)aventures, c’est son quotidien ! Alors, entre décalages, ratés, et petites victoires, elle pose une question simple et universelle c’est quoi, réussir sa vie ?

Avec sa voix et son corps-caméléon, Kelly Rivière revient sur son parcours, ses rêves d’hier et ses galères d’aujourd’hui avec une galerie de personnages hauts en couleur.

De l’autofiction jubilatoire. — Le Figaro

Un seule en scène brillant. — La Terrasse

Kelly Rivière a l’art de nous toucher et de rendre chacune de ses créations subtiles et émouvantes. — Sur les planches .

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

English : [Théâtre] La vie rêvée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Théâtre] La vie rêvée Dieppe a été mis à jour le 2025-10-31 par Seine-Maritime Attractivité