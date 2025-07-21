Théâtre L’Abécédaire musical Chamberlière MPT La Chamberlière Valence
mercredi 11 mars 2026.
MPT La Chamberlière 82 Rue Jean Vilar Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
& moins de 12 ans = 7€.
À mi-chemin entre théâtre musical et concert animé, ce duo complice entre une pianiste et un violoniste-altiste virtuoses embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu.
MPT La Chamberlière 82 Rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com
English :
Halfway between musical theater and animated concert, this complicit duo between a virtuoso pianist and violinist-artist takes novices and music lovers alike on a journey of sound as playful as it is unexpected.
