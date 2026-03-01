Théâtre L’abécédaire musical Salle Henri Maret Jaillans

Théâtre L’abécédaire musical

Salle Henri Maret 50 Route des Tonnets Jaillans Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 21:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Venez nombreux pour découvrir l’Abécédaire musical, une pièce entre théâtre musical et concert animé, par un duo composé de Jeanne Bleuse et Julian Boutin, pianiste et violoniste !

.

Salle Henri Maret 50 Route des Tonnets Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to discover l’Abécédaire musical, a play between musical theater and animated concert, by a duo made up of Jeanne Bleuse and Julian Boutin, pianist and violinist!

L’événement Théâtre L’abécédaire musical Jaillans a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme