Théâtre L’abécédaire musical
Salle Henri Maret Jaillans Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-10 20:00:00
fin : 2026-03-10 21:00:00
2026-03-10
Venez nombreux pour découvrir l’Abécédaire musical, une pièce entre théâtre musical et concert animé, par un duo composé de Jeanne Bleuse et Julian Boutin, pianiste et violoniste !
Salle Henri Maret 50 Route des Tonnets Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come one, come all to discover l’Abécédaire musical, a play between musical theater and animated concert, by a duo made up of Jeanne Bleuse and Julian Boutin, pianist and violinist!
