Théâtre L’abolition des privilège Les Halles Tonnay-Charente

Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 24 EUR

Début : 2025-10-09 19:30:00

fin : 2025-10-09 20:45:00

2025-10-09 2025-10-10

Avec ce spectacle tranchant et virtuose, Hugues Duchêne transporte le public au cœur de la nuit du 4 août 1789, quand les privilèges de l’Ancien Régime furent abolis.

Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Theatre: The Abolition of Privilege

With this incisive and masterful performance, Hugues Duchêne transports the audience to the heart of the night of 4 August 1789, when the privileges of the Ancien Régime were abolished.

German : Theater: Die Abschaffung der Privilegien

Mit dieser pointierten und virtuosen Inszenierung versetzt Hugues Duchêne das Publikum mitten in die Nacht des 4. August 1789, als die Privilegien des Ancien Régime abgeschafft wurden.

Italiano :

In questo spettacolo acuto e virtuoso, Hugues Duchêne riporta il pubblico alla notte del 4 agosto 1789, quando furono aboliti i privilegi dell’Ancien Régime.

Espanol :

En este espectáculo agudo y virtuoso, Hugues Duchêne transporta al público a la noche del 4 de agosto de 1789, cuando se abolieron los privilegios del Antiguo Régimen.

