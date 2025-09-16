Théâtre « L’Abolition des privilèges » Cahors

Théâtre « L’Abolition des privilèges » Cahors lundi 13 avril 2026.

Théâtre « L’Abolition des privilèges »

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 20:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Un formidable seul en scène nous plonge au cœur de l’histoire et nous raconte comment la société de l’Ancien Régime a mis fin à ses privilèges en une seule nuit, celle du 4 août 1789.

Après Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges

Après Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges. Un solo virtuose porté par Maxime Pambet, plongeant les spectateurs en plein cœur des États généraux de 1789. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août.

Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. .

English :

A formidable one-man show plunges us into the heart of history, telling us how society under the Ancien Régime put an end to its privileges in a single night, that of August 4, 1789.

After Je m?en vais mais l?État demeure, Hugues Duchêne adapts Bertrand Guillot?s historical novel L?abolition des privilèges

German :

Ein fantastisches Solostück führt uns mitten in die Geschichte und erzählt uns, wie die Gesellschaft des Ancien Régime in einer einzigen Nacht, dem 4. August 1789, ihre Privilegien abgeschafft hat.

Nach Je m’en vais mais l’Etat demeure adaptiert Hugues Duchêne den historischen Roman von Bertrand Guillot: L’abolition des privilèges (Die Abschaffung der Privilegien)

Italiano :

Un formidabile one-man show ci immerge nel cuore della storia e ci racconta come la società dell’Ancien Régime abbia posto fine ai suoi privilegi in una sola notte, il 4 agosto 1789.

Dopo Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adatta il romanzo storico di Bertrand Guillot L’abolizione dei privilegi

Espanol :

Un formidable espectáculo unipersonal nos sumerge en el corazón de la Historia y nos cuenta cómo la sociedad del Antiguo Régimen puso fin a sus privilegios en una sola noche, la del 4 de agosto de 1789.

Tras Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapta la novela histórica de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges

