Théâtre « L’abolition des privileges » Cie Royal Velours

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 21:20:00

2026-03-21

Après « Je m’en vais mais l’État demeure », Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot, « L’abolition des privilèges ». Le solo virtuose porté par Maxime Taffanel plonge le public en plein cœur des États Généraux de 1789.

C’est un état en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la nuit du 4 août.

Joué dans un espace quadri frontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée.

Théâtre

Durée 50min

Conseillé à partir de 14 ans

Placement libre assis (attention jauge limitée)

Tarif C 10€ à 18€

Distribution Maxime Taffanel et Baptiste Dezerees Production Le Royal Velours Coproduction La Rose des Vents Scène nationale de Villeneuve d’Ascq (59) • La Maison de la Culture d’Amiens (80)

• Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes (59) Le Royal Velours bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et de la DRAC Hauts-de-France pour la création de L’abolition des privilèges • de la ville de Paris pour la diffusion de L’abolition des privilèges au Théâtre 13. Accueil en résidence Maison de la culture d’Amiens (80) • Théâtre 13 Paris (75) • La Rose des Vents Scène nationale de Villeneuve d’Ascq (59) • Théâtre du Nord Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hauts de France (59) Coproduction Avignon 2024 et 2025 Les singulières • Le Théâtre du Train Bleu • Le Royal Velours • ACME. En 2024, avec l’aide de la Région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif Hauts-de-France en Avignon. En 2025, avec l’aide de l’ESAD. .

English :

After « Je m’en vais mais l’État demeure », Hugues Duchêne adapts Bertrand Guillot?s historical novel, « L?abolition des privilèges ». The virtuoso solo performed by Maxime Taffanel plunges the audience right into the heart of the Estates General of 1789.

German :

Nach « Je m’en vais mais l’Etat demeure » adaptiert Hugues Duchêne den historischen Roman « L’abolition des privilèges » von Bertrand Guillot. Das virtuose Solo, das von Maxime Taffanel getragen wird, versetzt das Publikum mitten in die Generalstände von 1789.

Italiano :

Dopo « Je m’en vais mais l’État demeure », Hugues Duchêne adatta il romanzo storico di Bertrand Guillot « L’abolizione dei privilegi ». Il virtuoso assolo di Maxime Taffanel immerge il pubblico nel cuore degli Stati Generali del 1789.

Espanol :

Después de « Je m’en vais mais l’État demeure », Hugues Duchêne adapta la novela histórica de Bertrand Guillot, « L’abolition des privilèges ». El virtuoso solo interpretado por Maxime Taffanel sumerge al público en el corazón de los Estados Generales de 1789.

