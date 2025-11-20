[Théâtre] L’Abolition des privilèges Le Drakkar Dieppe

Le Drakkar / 3 Rue Jean-Pierre Leguyon Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:30:00

2025-11-20 2025-11-21

Été 1789, la France est au bord de l’explosion.

L’État est endetté, les riches ne paient pas d’impôts, le peuple gronde… Et puis, en une nuit, tout change c’est la Nuit du 4 août. Ce seul-en-scène rythmé et plein d’humour offre une galerie de personnages au cœur des États généraux.

Mis en scène par Hugues Duchêne, L’Abolition des privilèges nous fait revivre un moment où l’Histoire s’accélère. Un sprint théâtral, drôle et percutant, pour raconter comment, parfois, un monde peut basculer en quelques heures.

L’occasion de comprendre à quel point l’histoire brasse encore et toujours les mêmes rapports dominants-dominés. Un spectacle jubilatoire ! — Le Monde .

