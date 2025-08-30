Théâtre L’Abolition des Privilèges Saint- Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou

Théâtre L’Abolition des Privilèges Saint- Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou vendredi 13 mars 2026.

Théâtre L’Abolition des Privilèges

Saint- Georges-sur-Layon 24 Rue du Commerce Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Adapté du roman historique de Bertrand Guillot, L’Abolition des Privilèges est un solo virtuose plongeant les spectateurs en plein cœur des États généraux de 1789 et de cette fameuse nuit du 4 août.

C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la nuit du 4 août. Joué dans un espace quadri frontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’Abolition des Privilèges est un sprint qui nous donne à vivre cette soudaine accélération de l’Histoire qui n’est pas sans résonnance avec notre époque contemporaine.

Installés des quatre côtés de cette arène, les spectateurs deviennent le temps du spectacle membres du Tiers état, de la noblesse ou du clergé. Un magnifique moment de débat démocratique comme on aimerait en voir plus souvent en ces temps troublés. La Croix L’Hebdo

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 13 mars 2026 de 14h30 à 15h45 et de 20h30 à 21h45. .

Saint- Georges-sur-Layon 24 Rue du Commerce Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Adapted from the historical novel by Bertrand Guillot, L?Abolition des Privilèges is a virtuoso solo that plunges spectators right into the heart of the Estates General of 1789 and that famous night of August 4th.

German :

Die Abschaffung der Privilegien ist ein virtuoses Solo nach dem historischen Roman von Bertrand Guillot, das die Zuschauer mitten in die Generalstände von 1789 und die berühmte Nacht des 4. August versetzt.

Italiano :

Adattamento del romanzo storico di Bertrand Guillot, L’Abolizione dei Privilegi è una virtuosa performance solista che immerge il pubblico nel cuore degli Stati Generali del 1789 e di quella famosa notte del 4 agosto.

Espanol :

Adaptación de la novela histórica de Bertrand Guillot, L’Abolition des Privilèges es un virtuoso espectáculo en solitario que sumerge al público en el corazón de los Estados Generales de 1789 y de aquella famosa noche del 4 de agosto.

