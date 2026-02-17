Théâtre L’abolition des privilèges Fougères

Théâtre L’abolition des privilèges

1 Rue du Gué Maheu Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot : L’abolition des privilèges. Un solo virtuose porté par Maxime Pambet, plongeant le·a spectateur·ice en plein cœur des États généraux de 1789. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. .

+33 2 99 94 83 65

