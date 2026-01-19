Théâtre L’Abolition des privilèges Le Royal Velours Rue des Lycées Granville
Début : 2026-02-10 20:30:00
fin : 2026-02-10 21:45:00
2026-02-10
Tout public à partir de 14 ans.
C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août.
Quelques mois après la fin de la saga Je m’en vais mais l’État demeure , Hugues Duchêne se lance dans l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges .
Un théâtre vivant et intelligent où l’Histoire se déroule sous nos yeux. .
