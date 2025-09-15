Théâtre L’abolition des privilèges Montreuil-Bellay

Théâtre L’abolition des privilèges

Après Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot: L’abolition des privilèges.

Un solo virtuose porté par Maxime Pambet, plonge le spectateur en plein cœur des États généraux de 1789. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle.

Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août. Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Saluée au festival d’Avignon et proposée dans le cadre du Chainon Manquant, cette pièce a remporté un succès phénoménal.

After Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapts Bertrand Guillot?s historical novel L?abolition des privilèges.

Nach Je m’en vais mais l’Etat demeure verfilmt Hugues Duchêne den historischen Roman von Bertrand Guillot: L’abolition des privilèges (Die Abschaffung der Privilegien).

Dopo Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adatta il romanzo storico di Bertrand Guillot L’abolizione dei privilegi.

Después de Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapta la novela histórica de Bertrand Guillot L’abolition des privilèges.

