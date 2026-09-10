Informations pratiques

Nérac

Théâtre : L’abolition des privilèges

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Adapté du roman historique et solidement documenté de Bertrand Guillot, ce spectacle virtuose mêle récit haletant, politique et Histoire pour nous conter comment, en quelques heures, des siècles d’inégalités vacillent.

L’abolition des privilèges nous plonge au cœur de la nuit du 4 août 1789. Un État en déficit chronique où les plus riches échappent à l’impôt. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un régime à bout de souffle. Telle est la France à l’été 1789. En une nuit, à Versailles, tout va pourtant basculer.

Sur scène, un comédien, dix personnages incarnés et un épisode-clé de la Révolution française. .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

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English : Théâtre : L’abolition des privilèges

L’événement Théâtre : L’abolition des privilèges Nérac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Albret