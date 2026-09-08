Théâtre : L’abribus par la Cie Théâtre Action Smart Café Théâtre Brives-Charensac
samedi 3 octobre 2026 · Smart Café Théâtre · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Théâtre : L’abribus par la Cie Théâtre Action
Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
spectacle seul
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Quelque part, au bord d’une route, un banc sur lequel dort un homme. Surgit une « urbaine » surexcitée, véritable cauchemar des villes.
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Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
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English :
Somewhere, by the side of the road, a man is sleeping on a bench. An overexcited %AB urban %BB woman appears—a true nightmare for cities.
L’événement Théâtre : L’abribus par la Cie Théâtre Action Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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