Théâtre L’Absie Rue de Niort L’Absie

Théâtre L’Absie

Rue de Niort Foyer Rural L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31

La troupe théâtrale de L’ Absie, La scène des copains, vous propose ses séances théâtrales avec la comédie de Patricia Haubé Ça se complique .

En levée de rideau, la Scène des petits copains.

Réservation au 06.79.73.17.63. .

Rue de Niort Foyer Rural L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 73 17 63 la-scene-des-copains@laposte.net

