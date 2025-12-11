Théâtre L’Absie Rue de Niort L’Absie
Théâtre L’Absie
Rue de Niort Foyer Rural L’Absie Deux-Sèvres
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-31
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31
La troupe théâtrale de L’ Absie, La scène des copains, vous propose ses séances théâtrales avec la comédie de Patricia Haubé Ça se complique .
En levée de rideau, la Scène des petits copains.
Réservation au 06.79.73.17.63. .
Rue de Niort Foyer Rural L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 73 17 63 la-scene-des-copains@laposte.net
