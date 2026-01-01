Un lundi, un gamin dépenaillé arrive chez la mère Procolp, paysanne revêche et méchante. Il fait pipi au lit, elle veut se débarrasser de lui. Mais, il est malin et la bonne femme est vieille. Elle se sert de lui jusqu’à ce qu’il s’échappe. Elle le retrouve, mais le samedi arrive un étranger qui se dit être le père de l’enfant…

Adaptation de la pièce de théâtre « L’adoptée » de Joël Jouanneau.

Un plaidoyer pour la tolérance plein d’humour et de tendresse.

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 9 ans.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



