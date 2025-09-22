Théâtre L’affaire Rosalind Franklin Chartres

Théâtre L’affaire Rosalind Franklin Chartres jeudi 2 avril 2026.

Théâtre L’affaire Rosalind Franklin

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Rosalind Franklin, physico-chimiste née en 1920, rejoint en 1951 le King’s College de Londres pour étudier l’ADN, mais se heurte à de mauvaises conditions de travail et à un conflit avec son collègue Maurice Wilkins.

Ses travaux, notamment la célèbre photographie 51 , sont utilisés sans son accord par Wilkins, Watson et Crick, qui obtiendront en 1962 le Prix Nobel de Médecine pour la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. Franklin, quant à elle, ne reçoit aucune reconnaissance de son vivant. Partie du King’s College en 1953, elle poursuit des recherches novatrices sur les virus, mais meurt prématurément en 1958, à seulement 38 ans, victime d’un cancer lié à son exposition aux rayons X. Après Exil intérieur et Prix No’Bell, voici le troisième volet des Fabuleuses, série sur les femmes scientifiques oubliées, écrite par Elisabeth Bouchaud. Tout public à partir de 12 ans. 13 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

English :

Rosalind Franklin, a physical chemist born in 1920, joined King?s College London in 1951 to study DNA, but encountered poor working conditions and conflict with her colleague Maurice Wilkins.

German :

Die 1920 geborene Physikochemikerin Rosalind Franklin geht 1951 an das King’s College in London, um die DNA zu erforschen, stößt dort aber auf schlechte Arbeitsbedingungen und einen Konflikt mit ihrem Kollegen Maurice Wilkins.

Italiano :

Rosalind Franklin, chimica fisica nata nel 1920, è entrata al King’s College di Londra nel 1951 per studiare il DNA, ma ha incontrato condizioni di lavoro precarie e conflitti con il collega Maurice Wilkins.

Espanol :

Rosalind Franklin, química física nacida en 1920, se incorporó al King’s College de Londres en 1951 para estudiar el ADN, pero se encontró con malas condiciones de trabajo y conflictos con su colega Maurice Wilkins.

L’événement Théâtre L’affaire Rosalind Franklin Chartres a été mis à jour le 2025-09-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES