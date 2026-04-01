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Théâtre l’âge d’or Collonges-la-Rouge

Théâtre l’âge d’or Collonges-la-Rouge

Théâtre l’âge d’or Collonges-la-Rouge samedi 18 avril 2026.

Adresse : Le Marchadial

Ville : 19500 Collonges-la-Rouge

Département : Corrèze

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Collonges-la-Rouge

Théâtre l’âge d’or

Le Marchadial Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

Par l’atelier-théâtre La Rouge en Scène Le spectacle sera mortel. Texte et mise en scène par Vincent Vittoz
Réservation par mail obligatoire   .

Le Marchadial Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   larougescene@gmail.com

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English : Théâtre l’âge d’or

L’événement Théâtre l’âge d’or Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-04-12 par Corrèze Tourisme

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