Collonges-la-Rouge

Théâtre l’âge d’or

Le Marchadial Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Par l’atelier-théâtre La Rouge en Scène Le spectacle sera mortel. Texte et mise en scène par Vincent Vittoz

Réservation par mail obligatoire .

Le Marchadial Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine larougescene@gmail.com

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English : Théâtre l’âge d’or

L’événement Théâtre l’âge d’or Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-04-12 par Corrèze Tourisme